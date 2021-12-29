Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi başladı mı?
Ara transfer dönemi tarihleri | Süper Lig’de sezonun ilk yarısı sona erdi. Futbolseverler ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ara transfer dönemi başladı mı?
Süper Lig’de ilk yarının son ermesiyle birlikte ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı kaç gün süreceği gibi konular araştırılmaya başlandı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak 2021-2022
Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi başladı mı?
Süper Lig'de ilk devre 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erdi. Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
Bu sezon kaç takım düşecek?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek. Ligi 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.