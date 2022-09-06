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Spor Transfer dönemi bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitecek 2022-2023
Spor

Transfer dönemi bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitecek 2022-2023

Futbolseverler birinci transfer döneminin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2022-09-06 15:54:00 -
Transfer dönemi bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitecek 2022-2023

Süper Lig ve 1.Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken pek çok kişi 'Transfer dönemi ne zaman bitecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, transfer sezonu ne zaman son?

Transfer dönemi bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitecek 2022-2023

Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de bitecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2023'te başlayıp, 8 Şubat 2023'te sona erecek.

Liglere 40 gün ara verilecek?

Süper Lig'e, 13 Kasım'da tamamlanacak 14. hafta maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası dolayısıyla 40 gün ara verilecek. Lige, 23 Aralık'ta 15. hafta maçlarıyla tekrar devam edilecek ve sezon 28 Mayıs 2023'de tamamlanacak.

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