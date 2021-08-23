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Spor Transfer dönemi bitti mi? Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferleri
Spor

Transfer dönemi bitti mi? Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferleri

Süper Lig gelenler gidenler 2021 | Süper Lig’de heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ederken futbolseverler transfer döneminin ne zaman noktalanacağını araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper Lig gerçekleşen transferler neler? Hangi takım hangi oyuncuları transfer etti?

Yeniakit Publisher
2021-08-23 15:28:00 -
Transfer dönemi bitti mi? Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferleri

Süper Lig’de heyecan 13 Ağustos’ta başladı. 2.hafta maratonu devam ederken pek çok kişi transfer sürecinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi bitti mi?

Transfer dönemi bitti mi?

Birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başladı. Yaz transfer dönemi 8 Eylül 2021'de sona erecek. Futbolda ikinci transfer dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de tamamlanacak.

Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferleri

Fenerbahçe gelenler: Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Min-jae Kim

Fenerbahçe gidenler: Michael Frey, Kemal Ademi, Ömer Beyaz, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Gökhan Gönül, Harun Tekin, Eyüp Akcan, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Ozan Tufan, Oytun Özdoğan, Papiss Demba Cissé

Galatasaray gelenler: Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Patrick van Aanholt

Galatasaray gidenler: Metehan Mertöz, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Emirhan Civelek, Jimmy Durmaz, Abdussamed Karnucu, Emin Bayram, Gökay Güney, Emre Taşdemir, Okan Kocuk, Valentine Ozornwafor, Ryan Donk, Halil Dervişoğlu, Marcelo Saracchi, Peter Etebo, Gedson Fernandes, Henry Onyekuru

Beşiktaş gelenler: Rachid Ghezzal, Mert Günok, Michy Batshuayi, Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal, Valentin Rosier, Alex Teixeira,

Beşiktaş gidenler: Dorukhan Toköz, Vincent Aboubakar, Umut Nayir, Erdoğan Kaya, Alpay Çelebi, Kerem Kalafat, Kartal Yılmaz, Abdullah Aydın, Tyler Boyd, Bilal Ceylan, Valentin Rosier, Cenk Tosun, Francisco Montero, Bernard Mensah

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