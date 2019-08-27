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TransAnatolia’nın 2 günü Kahramanmaraş’ta düzenlenecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun desteğiyle düzenlenen, Rally Raid organizasyonu ‘TransAnatolia’nın 4 ve 5’inci ayağı Kahramanmaraş’ta düzenlenecek.

27 Ağustos 2019 Salı 20:17
TransAnatolia’nın 2 günü Kahramanmaraş’ta düzenlenecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun desteğiyle düzenlenen, Rally Raid organizasyonu ‘TransAnatolia’nın 4 ve 5’inci ayağı Kahramanmaraş’ta düzenlenecek.


Kahramanmaraş’ta iki gün sürecek olan organizasyon hakkında bilgi veren


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Kahramanmaraş temsilcisi Yunus Kaya, ATV ve UTV’ler gibi çeşitli motor araçlarının olacağı organizasyona vatandaşları davet etti.


Yarışmacıların güzergahı hakkında da bilgiler veren Kaya, “Dünya’da dördündü büyük bir organizasyon ve 9 ülkeden 90 takımın ve 160 yarışmacının katıldığı ATV’ler, motosikletler, UTV’ler ve 4x4 araçlarının katıldığı bir program. Bolu’da başlayan ve Göbeklitepe’de son bulacak olan yarışın 4’üncü günü Kahramanmaraş Andırın Se Yaylası’nda bitstop verecek ve kamp alanı. Tekrar 5’inci gün, kamp alanından konvoy halinde hareket edilerek Karagöl dediğimiz mevkiiden 5’inci gün startını alıp Engizek ve Nurhak Dağları’ndan aşıp Adıyaman Nemrut Dağına yol alacaktır. Tüm otomobil spor severleri bu önemli programa bekliyoruz” diye konuştu.


Düzenlenen etkinlikte katılımcı sporculara Kahramanmaraş’ın kesme dondurması ile şov yapılacağını söyleyen Alpedo-Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, “Biz Kahramanmaraş’ın turizmi elçisiyiz. Tabii ki bu organizasyon Türkiye’de ilk kez düzenleniyor. Bu organizasyonda yarın Alpedo-Kervan olarak kentimize yakışır bir şekilde dondurmamızı ve kentimizi tanıtacağız. Organizasyonda Alpedo-Kervan olarak çok mutlu olduk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 20:17
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