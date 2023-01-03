Trans yağ hangi besinlerde bulunur?

Hazır paket yiyeceklerin birçoğunda trans yağ bulunur. Ancak yine de içeriğini iyice okumak gerekiyor. Peki trans yağ hangi besinlerde bulunuyor? İşte yanıtı...

TRANS YAĞ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Trans yağlar birçok işlenmiş ve paketlenmiş gıdada bulunur. Bu yiyeceklerin genellikle besin değerlerinin düşük olduğunu ve hem yağdan hem de şekerden ekstra kalori aldıklarını unutmayın:

Kurabiyeler, turtalar, kekler, bisküviler, tatlı rulolar ve çörekler

Ekmek ve kraker

Dondurulmuş akşam yemekleri, pizza, dondurma, donmuş yoğurt, milkshake ve puding gibi donmuş gıdalar

Atıştırmalık

Fast food

Katı yağlar, örneğin katı yağlar ve margarin

Süt içermeyen krema

Tüm paketlenmiş gıdalarda trans yağ yoktur. Kullanılan bileşenlere bağlıdır. Etiketleri okumak bu yüzden önemlidir.

Kendinizi ara sıra yüksek yağlı yiyeceklerle ödüllendirmek iyi olsa da, trans yağlı yiyeceklerden tamamen kaçınmak en iyisidir.