Trans Boksör'ün maçı yine gündeme oturdu! Rakibinin sözleri şoke etti

2024 Paris Olimpiyatları'nın dünya genelinde en çok tartışılan ismi Cezayirli boksör Imane Khelif, bir kez daha odak noktası haline geldi.

"KAZANAMAM O BİR ERKEK"

Kadınlar 66 kilo boks maçında Macar sporcu Luca Anna Hamori ile karşı karşıya gelen ve 'Trans' olduğu öne sürülen Khelif, rakibini 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maça ise raunt arasında antrenörünün direktiflerine cevap veren Hamori'nin, "Kazanamam o bir erkek" dediği görüntüler damga vurdu ve bu sözler sosyal medyada gündem oldu.



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