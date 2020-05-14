Tramvay hattına ulaşımı sağlayacak üst geçitler için ihale yapıldı

Akçaray tramvay hattı üzerinde bulunan Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü duraklarının yanına yapılacak olan iki yaya üst geçidi için ihale düzenlendi.

Akçaray tramvay hattını vatandaşların hizmetine sunarak İzmit ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark Tramvay durağının yanına yapılacak olan yaya üst geçidi çalışmaları kısa süre önce başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kez de Sekapark içerisinde bulunan Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü tramvay duraklarının yanına yaya üst geçidi yapılması için ihale gerçekleştirdi. İki adet yaya üst geçidi için yapılan olan ihale Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında, gerçekleştirildi. 13 firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 4 milyon 960 TL olurken en yüksek teklif ise 7 milyon 389 bin TL oldu.

Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü tramvay duraklarının hemen yanına inşa edilecek olan üst geçitlerden birisi 63.40 metre uzunluğunda, 3.35 metre genişliğinde diğeri de 43.85 metre uzunlukta, 3.35 metre genişliğe sahip olacak. İlgili şartname sözleşmesi imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde yer teslimi gerçekleştirilecek. Her iki yaya üstgeçidinin de 180 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanması ile 3 adet üst geçit yapılmış olacak.