Trampolin Cimnastik Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'na Mersin'de hazırlanıyor





MERSİN (AA) - Trampolin Cimnastik Milli Takımı sporcuları, gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Mersin'de kampa girdi.

Yenişehir ilçesindeki Olimpik Cimnastik Salonu'nda başlayan kamp programına, Trampolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Zakaria Abramashvili ve 10 antrenör ile 18 sporcu katıldı. Rusya Trampolin Milli Takımı da aynı salonda antrenman yapıyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, kampı ziyaret ederek hem teknik heyete hem de sporculara başarılar diledi.

Gazetecilere konuşan Çelen, cimnastiğin bünyesinde birçok branşı barındırdığını belirterek, Türkiye'nin spor tesisi, antrenör, spor aletleri ve malzeme kalitesi anlamında önde olduğunu ifade etti.

Rus Milli Takımı'nın da tesis ve malzeme kalitesinden övgüyle söz ettiğini aktaran Çelen, şöyle konuştu:

"Milli sporcularımızın, yabancı sporcuların buraya gelmesi çok önemli. Ritmik Cimnastik Milli Takımı'mız da diğer salonda çalışıyor. Burada her şeyden öte bir cimnastik şöleni yaşanıyor. Rusya Milli Takımı geldi, onların konuşmalarıyla yarın buraya Almanya, İngiltere milli takımları gelecek. Ben inanıyorum ki her sene burada büyük şampiyonlara hazırlanan yabancı ülkeler olacak. Sporcularımızdan umutluyuz. 2024'teki olimpiyatlara gidecek sporcular buradan çıkacak. Avrupa ve dünya şampiyonlarına, olimpiyatlara gidecek sporcularımız bu kadrodan seçilecek."

Başantrenör Zakaria Abramashvili de 2021'de 28 Şubat-1 Mart'ta Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirterek, "Gençlerde çok yetenekli sporcularımız var. Onlara değer verip yatırım yapıyoruz. Avrupa Şampiyonası var, oraya hazırlanıyoruz ama esas hedefimiz olimpiyatlar. Federasyonun yaptığı çok doğru bir proje var. O projede il il dolaşıp, yetenekli gençleri bulup, kamplara getirip değerlendirmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu 27 yaşındaki Gürkan Mutlu ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdikleri çalışmalara yeniden başladıklarını aktararak, "Kamptan sonra inşallah hedeflerimizi yavaş yavaş gerçekleştirerek 2024'teki olimpiyatlara bir erkek bir kadın sporcu olarak kota almak istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Çok yaklaştığımız hedefi inşallah en kısa zamanda gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamp, 1 Kasım'a kadar sürecek.