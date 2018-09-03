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Trakya'yı mesken tuttular! 95 göçmen yakalandı

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 6 ayrı grup İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:44
Trakya'yı mesken tuttular! 95 göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 6 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, operasyonlarda Afganistan, Pakistan, Irak veC uyruklu 95 kişiyi yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen Z.E. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:44
  1. Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. Afganistan
  4. Pakistan
  5. Irak
  6. İran
  7. düzensiz göçmenler

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