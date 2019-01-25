'Trakya'nın incisi Dupnisa' ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmalarıyla düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyündeki Dupnisa Mağarası, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümden oluşan mağara, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

"Görülmeye değer ender yerler arasında"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyon yıllık geçmişe sahip Dupnisa Mağarası'nın görülmeye değer ender yerler arasında olduğunu söyledi.

Dupnisa'nın özellikli bir mağara olduğunu anlatan Bilgin, daha önce bazı bölümleri yerleşim yeri olarak kullanılan mağaranın arkeolojik açıdan da önemine vurgu yaptı.

Mağaranın sarkıtları ve yapısal özellikleri ile kendisine hayran bıraktığını aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Mağarada özellikle 1 santimetrelik sarkıtların yaklaşık 60 yılda oluştuğunu hesap edecek olursak, milyon yıllık bir geçmişinin olduğunu görmekteyiz. Mağaramızı geçen yıl yaklaşık 180 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bunun önemli bir kısmını da yabancı turistlerimiz oluşturmakta. Biz bu yıl bu rakamı iki kat artırmak istiyoruz. Milyon yıllık geçmişe sahip Dupnisa mağaramız görülmeye değer ender yerler arasında. Biz de bu manada mağaramızın yolu ve ışıklandırmasını yeniden yapacağız. Daha fazla yerli ve yabancı turisti burada misafir etmek istiyoruz. Daha fazla yerli ve yabancı turisti buraya çekmek istiyoruz."

Mağaranın şu an mevcut ışıklandırma sisteminin sarkıtlara zarar verebilecek düzeyde olduğunu bildiren Bilgin, bu nedenle mağara içerisinin özel bir sistem ile aydınlatılacağını dile getirdi.

Doğal yapıyı zedelemeyen lensler kullanılarak mağaranın ışıklandırılacağını aktaran Bilgin, Dupnisa'nın artık daha güzel bir görünüme kavuşarak ziyaretçilerini misafir edeceğini sözlerine ekledi.

Mağaranın şu an mevcut ışıklandırma sisteminin sarkıtlara zarar verebilecek düzeyde olduğunu bildiren Bilgin, bu nedenle mağara içerisinin özel bir sistem ile aydınlatılacağını dile getirdi.

Doğal yapıyı zedelemeyen lensler kullanılarak mağaranın ışıklandırılacağını aktaran Bilgin, Dupnisa'nın artık daha güzel bir görünüme kavuşarak ziyaretçilerini misafir edeceğini sözlerine ekledi.