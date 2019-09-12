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Trakya'nın 110 yıllık eğlencesi 'Pavli' başladı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Pavli Panayırı, 110'uncu kez kuruldu.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:17
Trakya'nın 110 yıllık eğlencesi 'Pavli' başladı

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen Pehlivanköy Panayırı kuruldu.

II. Abdülhamit'in fermanıyla 110 yıl önce kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda düzenlenen törenle başlatıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, panayırın bir asrı devirmiş büyük bir gelenek olduğunu söyledi.

Panayırlarına sahip çıkan yöre halkını tebrik eden Bilgin, "Kültür ve sanat etkinliklerinin yapıldığı, pazarın oluştuğu, insanların bir araya geldiği, kaynaşmanın en üst seviyeye çıktığı hatta ilçe nüfusundan daha çok insanın burada toplandığı bir etkinlik olarak ilçemizin tanıtımına katkı sunmaktadır. Kültürün artmasına ve aktarılmasına vesile oluyor." diye konuştu.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel de Sultan II. Abdülhamid'in fermanıyla bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla kurulan panayırın, Trakya'nın en eski ve ayakta kalan tek panayırı olduğunu söyledi.

Programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından halk oyunları ile mehteran ekibi gösteri sundu.

Vali Bilgin ve beraberindekiler daha sonra panayırın açılış kurdelesini kesti.

Etkinlik 15 Eylül Pazar günü sona erecek.

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:17
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. panayır
  4. Pavli
  5. Pehlivanköy
  6. Anadolu Ajansı

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