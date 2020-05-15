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Trakya'da sıcak hava etkisini göstermeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:26:25 -
Trakya'da sıcak hava etkisini göstermeye başladı

EDİRNE (AA) - Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ da hissedilir derecede arttı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Edirne'de dün 28 derece olan hava sıcaklığı, bugün 32 derece ölçüldü. Kentteki nem oranının yüzde 49 olduğu belirlendi.

Vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için ağaçların ve iş yeri tentelerinin oluşturduğu gölgede durmaya özen gösterdi.

Sokak köpekleri de ağaçların altında serinlemeye çalıştı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde dün 27 derece ölçülen hava sıcaklığı, öğlen saatlerinden itibaren 30 dereceye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal." çağrısına kısmen uyulan kentte dışarıya çıkan bazı vatandaşlar, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan etkilenen sokak köpekleri ile güvercinler de gölgede serinledi.

Kent sakinlerinden Rıdvan Yarar, AA muhabirine, sıcaklığın bunaltıcı seviyeye yaklaştığını, bu nedenle bir süre ağaç gölgesinde oturarak zaman geçirdiğini anlattı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da hava sıcaklığı düne göre 5 derece artarak 28 dereceye ulaştı.

Kentte sokağa çıkan bazı vatandaşlar, ağaç gölgeleri ve parklarda serinlemeye çalıştı.


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