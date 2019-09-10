“Trakya’da hayatın enerjisi” fotoğraf sergisiyle anlatılıyor

TREDAŞ tarafından 1.’si düzenlenen “Trakya’da Hayatın Enerjisi” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler, Tekirdağ Süleymanpaşa’daki sergide ziyarete açıldı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen fotoğraf yarışmasında, Sezgin Uzuncaova birinciliğe layık görüldü ve altın madalyanın sahibi oldu. İkinci olan Turhan Ülgüdür gümüş madalya, üçüncü olan Ümit Varol ise bronz madalya kazandı. Yarışmada, birinciye 2 bin lira, ikinciye bin 500 lira, üçüncüye bin lira, mansiyon ödülünü kazanan Ahmet Turan Kural, Mesut Karaduman ve Ümit Varol’a 400’er lira, 36 eser de sergilenmeye hak kazanmıştı.

“Trakya’da Hayatın Enerjisi” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren toplam 36 eser Tekirdağ - Süleymanpaşa’daki sergiyle ziyarete açıldı.

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, Süleymanpaşa Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürü Hulusi Özocak ve TREDAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergin Akgün katılımlarıyla gerçekleştirilen açılış töreninde sanatseverler Trakya’yı anlatan birbirinden güzel fotoğraflarla hoşça zaman geçirdiler.

TREDAŞ’ın Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlediği Trakya’da Hayatın Enerjisi konulu fotoğraf yarışması geçtiğimiz yıl büyük bir ilgi görmüş, yarışmada farklı kategorilerde dereceye girenler ödüllendirilmişti.

Tekirdağ Süleymanpaşa’da yer alan Bisanthe Sanat Galerisi’nde gezilebilecek sergi, 1 hafta boyunca tüm vatandaşlara açık olacak.