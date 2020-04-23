  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trakya'da "evde kal" çağrılarına uyuluyor

2020-04-23 11:06:24 -
Trakya'da "evde kal" çağrılarına uyuluyor

EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı vatandaşlar evde kutladı.

Kent merkezi, Selimiye Meydanı ve caddelerin boş olduğu görüldü.

Girişi kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri vatandaşların ateşini ölçtü.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşların "evde kalın" çağrısına büyük oranda uydukları gözlendi.

Kentte hava sıcaklığının artması ile zaman zaman yaya ve araç trafiğinde artış görülüyor.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet Meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet Caddelerinde sakinlik hakim.

Kırklareli Belediyesi merkez anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından iki saatte bir, imamlar ise ezanın ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.

- Tekirdağ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Tekirdağ'da meydanlar, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.

Tekirdağlılar, sadece gıda ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyor.

Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu görüldü.

Polis ekipleri caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı