  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hindistan’da ‘Hamam Böceği’ protestosu yayılıyor: Modi resmen geri adım attı.. Böcek protestosu tehdit ediyor Yardım çağrısına 2 saat sonra ulaştılar! Almanya’da acil müdahale fiyaskosu Boyacı, tesisatçı, berber ve kalfa... Engelli genç kıza istismara 5 tutuklamada iğrenç itiraf Bıldırcın yumurtasında saklı moleküler güç! Hedef kanser hücrelerini seçici biçimde baskılamak ABD'yi şok eden olay: Hepsinin uçuşları askıya alındı! Tekirdağ'da poyraz fırtınası hayatı felç etti! Ağaçlar devrildi, sahil kesimi teyakkuza geçti! Milyonlarca ev sahibini sarsacak karar: Tapular tek tek iptal edilecek Küresel piyasalarda risk iştahı arttı ABD'lilere göre dünyanın en iyisi: Kilogramı 10 bin euro'dan satılıyor!
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

ABD’de açıklanan zayıf perakende satışlar ve gerileyen tüketici güveni Fed’in faiz artış ihtimalini zayıflatırken, değerli metallerde yön yeniden yukarı döndü; spot altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,7 kazançla 4 bin 374 dolara tırmandı!

#1
Foto - Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

ABD ekonomisine ilişkin açıklanan son göstergeler, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında duraksayabileceğine işaret ederek altın piyasasını hareketlendirdi. Ülkede temmuz ayı perakende satışlarının yüzde 0,6 gerilemesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin 51 seviyesine düşmesi, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesini sağladı.

#2
Foto - Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

CME FedWatch verilerine göre Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimali yüzde 33’e gerilerken, faizsiz bir varlık olan altın küresel piyasalarda güç kazandı. Ancak Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresinde tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını 88,40 dolara taşıması, enflasyonist baskıları yeniden gündeme getirerek altındaki rallinin daha da sertleşmesini frenledi. Altın piyasasında haftanın son bölümünde yön yeniden yukarı döndü. ABD'den gelen ekonomik verilerin, Merkez Bankası’nın faiz artırma ihtimalini azaltması yatırımcıların değerli metale olan ilgisini artırdı. Spot altının ons fiyatı son işlem gününde yüzde 0,5 artışla 4 bin 374 dolara yükseldi. Altın vadeli işlemlerinde de yüzde 0,2’lik artış görülerek fiyat 4 bin 430 dolara çıktı. Böylece spot ve vadeli altının haftalık kazancı yaklaşık yüzde 0,7 oldu.

#3
Foto - Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

PERAKENDE SATIŞLARDA BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ Piyasaların dikkatini çeken en önemli veri ABD'de temmuz ayı perakende satışları oldu. Ekonomistler satışların aylık bazda yüzde 0,1 artmasını beklerken, gerçekleşme yüzde 0,6'lık düşüş şeklinde oldu. Toplam satışlar 763,6 milyar dolara geriledi. Otomobil ve akaryakıt gibi kalemler dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek perakende satışlarda da beklentilerin aksine düşüş yaşandı. Bu göstergenin yüzde 0,2 yükselmesi beklenirken yüzde 0,3 gerilemesi, ABD ekonomisindeki tüketici harcamalarına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Hafta içinde açıklanan tüketici ve üretici fiyat endeksleri de fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etti. İstihdam tarafındaki önceki zayıf verilerle birlikte değerlendirildiğinde, piyasalar Fed’in para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gitme ihtimalini aşağı çekti.

#4
Foto - Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 33'E İNDİ CME FedWatch verileri, piyasalardaki değişimi açık biçimde ortaya koydu. Fed’in eylül toplantısında faizleri mevcut seviyede bırakacağı beklentisi yüzde 56'dan yüzde 67'ye yükseldi. Buna karşılık 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 44'ten yüzde 33'e geriledi. Faiz getirisi sağlamayan altın, faizlerin yüksek kalacağı beklentisinin zayıfladığı dönemlerde yatırımcılar açısından daha cazip hale geliyor. Bu nedenle Fed'e ilişkin beklentilerdeki değişim, değerli metal fiyatlarında doğrudan karşılık buluyor.

#5
Foto - Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

Interactive Brokers Kıdemli Ekonomisti José Torres de son verilerin ABD ekonomisine yönelik endişeleri artırdığına dikkat çekti. Torres'e göre zayıf perakende satışlar ve tüketici güvenindeki gerileme, hanehalkının satın alma gücü ve tasarrufları üzerindeki baskının arttığını gösteriyor.

#6
Foto - Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

TÜKETİCİ GÜVENİNDE İKİ AYLIK YÜKSELİŞ SONA ERDİ ABD ekonomisindeki temkinli görünümü güçlendiren bir diğer veri ise tüketici güveninden geldi. Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ağustosta 55,2'den 51'e geriledi. Böylece endeksteki iki aylık yükseliş sona ermiş oldu. Tüketicilerin önümüzdeki bir yıla ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıktı. Bu artış, enflasyon konusunda tamamen rahatlama sağlanamadığını gösterdi. ABD Hazine tahvili getirileri de hafta içinde dalgalı bir seyir izledi. Enflasyon verilerinin ardından gerileyen getiriler cuma günü yeniden yükselirken, iki yıllık tahvil faizi haftalık bazda düşüş kaydetti.

#7
Foto - Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

PETROL FİYATLARI ALTININ HIZINI KESTİ Altının yükselişini sınırlayan temel unsur ise enerji piyasasındaki hareketlilik oldu.

#8
Foto - Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı kaynaklı gerilim ve bölgedeki deniz taşımacılığına yönelik riskler petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını sürdürme ihtimaline ilişkin gelişmeler de arz endişelerini güçlendirdi.

#9
Foto - Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin azalması ve Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırıları, petrol piyasasının gündemindeki başlıca riskler arasında yer aldı.

#10
Foto - Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

Brent petrolün varil fiyatı son işlem gününde yüzde 1,5 artarak 88,40 dolara yükseldi. Petrolün haftalık kazancı ise yüzde 5,9 oldu. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun yeniden hız kazanabileceği endişesini canlı tutarak Fed'in faiz politikasına ilişkin gevşeme beklentilerini sınırladı. Bu nedenle ABD verileri altına destek verirken, petrol kaynaklı enflasyon riski değerli metaldeki yükselişin daha da güçlenmesini engelledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alihan Kuriş’e "İki peygamber yetkisi" verilmiş!!! Mehmet Görmez o diyaloğu açıkladı
Gündem

Alihan Kuriş’e “İki peygamber yetkisi” verilmiş!!! Mehmet Görmez o diyaloğu açıkladı

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş hakkında geçmişte dile getirildiği belirtilen “iki peygamberin yetkisine sahip olduğu” yönündek..
Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı!
Gündem

Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı!

Gözaltı öncesi Alihan Kuriş’in ikamet ettiği evinden ayrıldığı, başka adrese geçtiği, buraya gelen ekiplerin kendisini gizli bölmede yakalad..
Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar
Gündem

Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar

Yolsuzluktan tutuklu bulunduğu cezaevindeyken önceki gün partisi CHP'den istifa eden Ekrem İmamoğlu, Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk üyesi ..
Saatlerce her yerde arandı! Akdağ’ın eteklerinde bulundu
Yerel

Saatlerce her yerde arandı! Akdağ’ın eteklerinde bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu E.K. için jandarma ekipleri seferber oldu.
Dervişoğlu: Akbabaların kopardığı et bizi acıtmaz! Peş peşe ayrılıklar İP’te ayarları bozdu
Gündem

Dervişoğlu: Akbabaların kopardığı et bizi acıtmaz! Peş peşe ayrılıklar İP’te ayarları bozdu

24 saat arayla iki vekilin istifa etmesi İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kimyasını bozdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Dervi..
Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: "Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun"
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: “Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun”

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik sert sözleri yeniden gündeme geldi. Ağıralioğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23