Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

PERAKENDE SATIŞLARDA BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ Piyasaların dikkatini çeken en önemli veri ABD'de temmuz ayı perakende satışları oldu. Ekonomistler satışların aylık bazda yüzde 0,1 artmasını beklerken, gerçekleşme yüzde 0,6'lık düşüş şeklinde oldu. Toplam satışlar 763,6 milyar dolara geriledi. Otomobil ve akaryakıt gibi kalemler dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek perakende satışlarda da beklentilerin aksine düşüş yaşandı. Bu göstergenin yüzde 0,2 yükselmesi beklenirken yüzde 0,3 gerilemesi, ABD ekonomisindeki tüketici harcamalarına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Hafta içinde açıklanan tüketici ve üretici fiyat endeksleri de fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etti. İstihdam tarafındaki önceki zayıf verilerle birlikte değerlendirildiğinde, piyasalar Fed’in para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gitme ihtimalini aşağı çekti.