Altın fiyatları tekrar tırmanışa geçti: Piyasalarda FED hareketliliği

CME FedWatch verilerine göre Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimali yüzde 33’e gerilerken, faizsiz bir varlık olan altın küresel piyasalarda güç kazandı. Ancak Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresinde tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını 88,40 dolara taşıması, enflasyonist baskıları yeniden gündeme getirerek altındaki rallinin daha da sertleşmesini frenledi. Altın piyasasında haftanın son bölümünde yön yeniden yukarı döndü. ABD'den gelen ekonomik verilerin, Merkez Bankası’nın faiz artırma ihtimalini azaltması yatırımcıların değerli metale olan ilgisini artırdı. Spot altının ons fiyatı son işlem gününde yüzde 0,5 artışla 4 bin 374 dolara yükseldi. Altın vadeli işlemlerinde de yüzde 0,2’lik artış görülerek fiyat 4 bin 430 dolara çıktı. Böylece spot ve vadeli altının haftalık kazancı yaklaşık yüzde 0,7 oldu.