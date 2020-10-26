  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı Halimaj'ı ziyaret etti
Aktüel

Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı Halimaj'ı ziyaret etti

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu: - "Biz Kosova'ya söz verdik. Kosova'dan gelip Trakya Üniversitesinde okumak isteyen hiçbir evladımızı açıkta bırakmayacağız" - Kosova Başbakan Yardımcısı Halimaj : - "Bizim evlatlarımızı yetiştirip eğitimlerine katkı sundunuz, sunmaya da devam ediyorsunuz. Bu yüzden sizlere müteşekkiriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:04:32 -
Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı Halimaj'ı ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Biz Kosova'ya söz verdik. Kosova'dan gelip Trakya Üniversitesinde okumak isteyen hiçbir evladımızı açıkta bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret için Kosova'da bulunan Rektör Tabakoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı Albulena Balaj Halimaj'ı makamında ziyarete etti.

Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, sözlerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kosova halkına selamlarını ileterek başladı.

Türkiye ile Kosova arasında var olan güzel ilişkilerin bundan sonra da artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Rektör Tabakoğlu, "Biz Kosova'ya söz verdik. Kosova'dan gelip Trakya Üniversitesinde okumak isteyen hiçbir evladımızı açıkta bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Kosova'nın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz"

Üniversitelerinde, Kosova'da yaşayan 600 öğrencinin eğitim gördüğünü anımsatan ve Kosova'nın kendileri için çok önemli bir ülke olduğunun altını çizen Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Balkanlar'ın öncü kurumlarından biri olarak tüm birikimimizi, dost ve kardeş ülke bildiğimiz Kosova'yla paylaşmak bizler için memnuniyet verici. Birçok alanda uzun süredir devam eden iş birliklerimizi bir adım öteye taşıyarak daha geniş yelpazeye yayma amacımız, iki ülkenin arasındaki ilişkileri pekiştireceği gibi, daha güçlü konuma gelmesine de yol açacaktır. Biz Trakya Üniversitesi olarak her anlamda Kosova'nın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.

Özellikle eğitim ve sağlık alanındaki iş birliklerimizi, teknoloji anlamında da geliştirmek istiyoruz. Bunun ilk adımlarını da, gerçekleştirdiğimiz önemli görüşmeler sayesinde atmaktan mutluluk duyuyoruz. Kosova'da bir Teknopark kurulması konusunda her türlü desteğe hazır olduğumuzu, tüm tecrübe ve bilgi birikimimizi Kosova'nın hizmetine sunmaktan mutluluk duyacağımızı bir defa daha ifade etmek isterim."

Başbakan Yardımcısı Halimaj da Trakya Üniversitesinin, Türkiye ve Kosova arasında bir bilim ve gönül köprüsü kurduğunu ifade etti.

Trakya Üniversitesinin üstlendiği misyonun önemli olduğuna vurgu yapan Halimaj, "Bizim evlatlarımızı yetiştirip eğitimlerine katkı sundunuz, sunmaya da devam ediyorsunuz. Bu yüzden sizlere müteşekkiriz. Üstlenmiş olduğunuz misyon bizler için önemli." değerlendirmesinde bulundu.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının AYM eski Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia et..
Polis kalkanına kafa atan HDP'li vekil kuralları çiğnedi
Gündem

Polis kalkanına kafa atan HDP'li vekil kuralları çiğnedi

Terör sevici HDP'nin Milletvekili Ayşe Sürücü'nün skandalları saymakla bitmiyor. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çeken Sürücü, daha önce ..
Resmen duyurdular... Ermenistan ateşkesi bu sefer fena ihlal etti!
Gündem

Resmen duyurdular... Ermenistan ateşkesi bu sefer fena ihlal etti!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan ateşkes 3'üncü kez ihlal edildi. Dün anlaşmaya varılan ateşkesin başladığı 08:00’den, 5 dakika g..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay