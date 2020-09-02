  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını yükselterek revize etti
Ekonomi

Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını yükselterek revize etti

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:10:10 -
Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını yükselterek revize etti

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik 10 gün önce açıkladığı ayçiçeği avans alım fiyatını yükselterek revize etti.

Trakya Birlikten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezona göre ekim alanlarında yaşanan daralmanın yanı sıra kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle ayçiçeği rekoltesinde düşüş beklendiği belirtildi.

Bir önceki sezona göre ayçiçeğinde 200 bin ton rekolte kaybının beklendiği açıklamada, "Ülke rekoltesinin azami 1 milyon 250 bin ton seviyelerinde gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir." denildi.

Tarımsal ürün fiyatlarının son derece dalgalı ve güçlü yükseliş eğilimine sahip olması üzerine Trakya Birlik tarafından iç ve dış piyasalarda, ayçiçek üreticileri lehine olası gelişmelerin yansıtılabilmesi adına, 10 gün önce ayçiçeğinde yüzde 40 yağlı standart ürün için ton başına 3 bin 240 lira avans ödemesi kararının alındığı anımsatıldı.

- Fiyat revize edildi

Yurt içi ve yurt dışı tarımsal emtia piyasalarında yaşanan gelişmeler, yurt içi arz talep dengesi ve içinde bulunulan fiyatlama trendinin etkisiyle, açıklanan ayçiçeği alım avans ödemesinin revize edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede toplanan yönetim kurulumuz, yüzde 40 yağlı baz ürün için avans ödemesi tutarını 3 bin 550 TL/Ton seviyesine yükseltmiş olup avans ödemesi tutarının, dünya ticaretine konu yüzde 44 yağlı ürün için karşılığı 3 bin 763 TL/tona ve yüksek kaliteli yüzde 50 yağ oranlı ürün için 4 bin 83 TL/Ton'a tekabül etmektedir. "

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan olay sözler: Operasyona giden askerlerin isimlerini verdiler
Gündem

Mete Yarar’dan olay sözler: Operasyona giden askerlerin isimlerini verdiler

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Tele 1 patronu Merdan Yanardağ ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!

GKRY’ye yönelik 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlar ile Türkler arasındaki gerilime rağmen tehlikeli bir adım attı. Skandal kar..
Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı
Gündem

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

RUSEN Başkanı Yılmaz, S-400 hava savunma sistemlerinin tüm parçalarının Türkiye'ye aktarıldığını ve Türk askerlerinin eğitimlerinin tamamlad..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı