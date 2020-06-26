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Yerel

Traktörün altında kalan adam feci şekilde öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde traktörün altında kalan 54 yaşındaki Yasin Uyar hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:50:00 -
Traktörün altında kalan adam feci şekilde öldü

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Hacıbozan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yasin Uyar (54) adlı kişi traktörüyle narenciye bahçesine gitti.

Yasin Uyar, akşam eve gelmeyince eşi M.U. ve kızı Ş.U. aramaya başladı. Sabah saatlerinde narenciye tarlasına giden aile, Uyar’ı devrilmiş traktör altında gördü. 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayan aile, Yasin Uyar’ın cansız bedenini görünce ağıtlar yaktılar.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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