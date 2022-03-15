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Yerel Traktörü ile su kuyusuna düşen adam kurtarıldı
Yerel

Traktörü ile su kuyusuna düşen adam kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde traktörüyle 12 metre derinlikteki su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 13:44:00 -
Traktörü ile su kuyusuna düşen adam kurtarıldı

Çiftçilik yapan Hasan Hüseyin İnce, 07 ALS 469 plakalı traktörüyle Okurcalar Mahallesi'nde tarımsal sulamada kullanılan betonla kaplı su kuyusunun üzerinden geçmeye çalıştı.

İnce, beton bloğun kırılması sonucu traktörüyle 12 metre derinlikteki kuyuya düştü.

Durumu fark eden çevredekiler, İnce'yi kuyudan kurtardı.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kuyudaki suyu boşalttıktan sonra vinç yardımıyla traktörü çıkardı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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