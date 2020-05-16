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Yerel

Traktör üstünde dengesini kaybeden gencin feci ölümü

Traktörün üstünde dengesini kaybedip yere düşen 16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 05:13:00 -
Traktör üstünde dengesini kaybeden gencin feci ölümü

Denizli'nin Çameli ilçesi Yaylapınar Mahallesi'nde bir araziye tütün ekimi için giden Harun Şakar (16) sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 HV 497 plakalı traktörün üstüne çıktı.

Şakar traktörün üstünde dengesini kaybedince bir anda aşağı düşerek tarlayı süren çapa makinesinin altında kaldı. Sürücü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şakar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şakar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Açık lise 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 16 yaşındaki gencin ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

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