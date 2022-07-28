  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Traktör römorkunu çocuklar için havuza çevirdi
Yerel

Traktör römorkunu çocuklar için havuza çevirdi

Van'ın Erciş ilçesinde 35 yıldır çiftçilik yapan Seyfullah Kasımoğlu (50), havaların ısınmasıyla tarım işlerinde kullandığı traktörün römorkunu su doldurarak havuza çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 11:26:00 -
Traktör römorkunu çocuklar için havuza çevirdi

Çelebibağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Seyfullah Kasımoğlu, serinlemek için traktörünün römorkuna su doldurup, havuz haline getirdi. Kasımoğlu, sıcaklığının artmasıyla çocukları ve yeğenleriyle naylon brandayla kaplı römorkta serinledi.

Yaklaşık 35 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Kasımoğlu, "Daha önce havaların bu derece ısındığını pek görmedim. Bu yıl aşırı sıcaklar çalışmalarımızı da etkiliyor. Evimin önündeki 15 bin metrekare arazime buğday ektim. Buğdayların gelişmesi için etrafındaki otları biçiyorum. Aşırı sıcaklar beni ve çocuklarımı bunalttı. Ben de tarım işlerinde kullandığım traktör römorkunu naylon döşeyerek bir havuz oluşturdum. Ben, çocuklarım ve yeğenlerim sıcaklardan kaçıp kendimizi bu havuza atıyoruz. Serinlememek için inanılmaz bir kaynak, çocuklar için ise büyük bir eğlence oldu" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Artık böyle şeylerin haber değeri kalmadı ayrıca Van gölü gibi adeta denizi andıran bir gölün kenarinda römorku havuza çevirmek ancak s.....lık olur,adamın s.....ni haber yaptıysanız o başka.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23