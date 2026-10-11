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Yerel Traktör, minibüs ve iki otomobil birbirine girdi! Kütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Yerel

Traktör, minibüs ve iki otomobil birbirine girdi! Kütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Traktör, minibüs ve iki otomobil birbirine girdi! Kütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Kütahya'da traktör, minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 23. kilometresinde Köprüören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. yönetimindeki 43 AIC 082 plakalı traktör, A.Ö. idaresindeki 43 AHA 823 plakalı minibüs, H.Ö. yönetimindeki 43 U 9317 plakalı otomobil ile M.O. idaresindeki 43 ADJ 017 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada gri renkli sedan otomobilde bulunan D.O., eşi ve çocukları E.O. ile E.O. yaralandı.

Traktör sürücüsü A.U. ile minibüste bulunan A.Ö. ve S.Y.Ö. de kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından 7 yaralı ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kütahya-Tavşanlı kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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