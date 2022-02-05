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Yerel Trajikomik olay: 705 TL topladı, 277 TL ceza yedi!
Yerel

Trajikomik olay: 705 TL topladı, 277 TL ceza yedi!

Dilencilik yapan Ali S.'nin üzerinden 705 lira çıkmasının ardından paralarına el konulan Ali S.'ye 277 TL ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 23:52:00 -
Trajikomik olay: 705 TL topladı, 277 TL ceza yedi!

Bursa'nın İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı.

Ali S. isimli şahıs olduğu tespit edilen dilencinin üzerinden yüklü miktarda para çıktı.

Üzerinden 705 lira para çıkan dilencinin paralarına el konuldu.

277 liralık para cezası

Ali S.'ye Kabahatler Kanunu gereğince 277 TL idari para cezası uygulandı.

Belediye başkanı uyardı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Merhamet duygularımızı kullanarak dilencilik yapan kişinin günlük hasılatı 705 TL. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Dini duygularımızı sömüren bu kişilere lütfen inanmayın." dedi.

 

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