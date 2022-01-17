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Yerel Trafoya tırmanan adam akıma kapılınca hayatından oldu!
Yerel

Trafoya tırmanan adam akıma kapılınca hayatından oldu!

Manisa'da piknik alanında tırmandığı trafoda elektrik akımına kapılan Murat Durmuş (41), hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 16:00:00 - 2022-01-17 16:01:39
Trafoya tırmanan adam akıma kapılınca hayatından oldu!

Olay, dün Salihli'nin Adala Mahallesi'ndeki piknik alanında meydana geldi. Bilinmeyen nedenle trafoya tırmanan Murat Durmuş elektrik akımına kapıldı. Trafodan zemine düşen Durmuş'u görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Durmuş'un cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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