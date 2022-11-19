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Yerel Trafoya çatal soktu...
Yerel

Trafoya çatal soktu...

Esenyurt’ta küçük çocuk elinde bulunan çatalı elektrik trafosunun içine sokunca trafo çocuğun yüzünde patladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 12:21:00 -
Trafoya çatal soktu...

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde, Çınar S. isimli 4 yaşındaki çocuk elindeki çatalı binanın önündeki elektrik trafosuna soktu. Çocuk çatalı sokar sokmaz trafoda patlama meydana geldi. Trafoda meydana gelen patlamanın içinde kalan küçük çocuk şok içinde etrafa koşturdu.

Çevredeki vatandaşlar ve çocuğun ailesi, vücudunda yanıklar oluşan çocuğun yüzünü ve ellerini suyla yıkadı. Daha sonra aile, çocuğu yoldan geçen bir arabaya bindirerek hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı trafoyu tamir ederek çevresine emniyet şeridi çekti.

Olay sonrasında sokakta bulunan bazı binaların elektrikleri tamamen kesildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun elindeki çatalı trafoya soktuğu ve trafoda patlama meydana geldiği, küçük çocuğun etrafa koşturduğu görülüyor.

O sırada çevredeki vatandaşların ve çocuğun ailesinin yardıma geldiği, küçük çocuğun vücudunu suyla yıkadıkları kameralara yansıyor.

İHA'nın haberine göre, olayın yaşandığı anı gördüğünü ifade eden Mahmud Şamiye, "Bir ses geldi. Hemen dışarı çıktık. Baktık çocuğun elinde çatal. Trafoya sokmuş. Elinde patlamış. Anne ve babası geldi. Sonra bizim dükkana geldiler. Su istediler. Döktüm biraz. Yüzü, saçı hep siyah olmuş. Derisi soyulmuş. Hastaneye yoğun bakıma götürmüşler. Elektriği kestiler. Tamir yapıyorlar." şeklinde konuştu.

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