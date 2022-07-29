Trafodan kablo çalmak isterken akıma kapılan kişi...
Batman’da, bir okul bahçesinde elektrik trafosundan kablo çalmaya kalkıştığı iddia edilen bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Karşıyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde 100’üncü Yıl Ortaokulu bahçesinde bulunan trafoda meydana geldi.
İddiaya göre, okul bahçesindeki trafodan elektrik kablosu çalmaya kalkışan 28 yaşındaki A. D. isimli şahıs, akıma kapıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme A. D. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgi soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden şahsın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.(İLKHA)