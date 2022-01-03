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Yerel Trafo yangını korkuttu
Yerel

Trafo yangını korkuttu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 16:01:00 -
Trafo yangını korkuttu

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi, Liman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ana trafolardan birinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler yükselirken, olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yetkililer, Derince'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini söyledi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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