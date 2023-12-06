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Gündem Trafikteki konvoyu görenler şaşırdı! Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları 'günlük otopark ücreti' nedeniyle TMSF'ye çekildi!
Gündem

Trafikteki konvoyu görenler şaşırdı! Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları 'günlük otopark ücreti' nedeniyle TMSF'ye çekildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 07:40:00 -
Trafikteki konvoyu görenler şaşırdı! Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları 'günlük otopark ücreti' nedeniyle TMSF'ye çekildi!

"Kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın daha önce sosyal medyada sık sık boy gösterdikleri lüks araçlarına soruşturma kapsamında el konulmuştu.

Polat çiftinin Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyımların isteğiyle TMSF’ye çekildi. Çekicilerle konvoy haline yola çıkan araçlar trafiğe takılınca vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarıyla birlikte lüks araçlarına el konulmuştu.

 

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