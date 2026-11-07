Emre Belözoğlu’dan Vedat Muriqi kararı!

Liverpool mücadelesinde dakikalar 63’ü gösterdiğinde Lukaku çıktı, Muriqi oyuna dahil oldu. Kosovalı yıldız, 79. dakikada Liverpool savunmacılarının arasında kafayı vurdu ve skoru 3-2’ye getirdi. Tecrübeli oyuncu, kariyerinin en kritik gollerinden biri atıp tarihi zaferin mimarlarından biri oldu.

İLK 11'E DÖNÜYOR

Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu’nun, ilk maçında Muriqi’yi ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor. Taktik çalışmalarda 32 yaşındaki golcünün as takımda yer aldığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıkan Vedat Muriqi bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.