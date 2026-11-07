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Dünya Hastalar kapıda beklerken içeride türlü rezilliklere imza atmışlar! Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki esnasında yakaladı
Dünya

Hastalar kapıda beklerken içeride türlü rezilliklere imza atmışlar! Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki esnasında yakaladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hastalar kapıda beklerken içeride türlü rezilliklere imza atmışlar! Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki esnasında yakaladı

Brezilya'da hastaların uzun süre bekletildiği şikayetleri üzerine hastaneye habersiz denetime giden belediye başkanı, nöbetçi biri kadın iki doktoru kapalı bir odada cinsel ilişki yaşarken yakaladı. Hastalar sıra beklerken doktorların romantik yakınlaşma yaşadığını öne süren başkan, duruma sert tepki gösterdi. Olayın ardından belediye, hastaneyi işleten kurumla sözleşmesini feshetti.

Brezilya'nın Pernambuco eyaletine bağlı Barreiros kentinde yaşanan olay, belediye başkanının hastaneye yaptığı sürpriz denetimle ortaya çıktı. Hastaların saatlerce beklediğine ilişkin şikayetler üzerine 4 Kasım gecesi Jailton Messias de Albuquerque Belediye Hastanesine giden Belediye Başkanı Carlinhos da Pedreira, karşılaştığı manzara üzerine sağlık çalışanlarına sert tepki gösterdi.

 

HASTALAR BEKLERKEN DOKTORLARI ODADA BULDU

Belediye Başkanı Pedreira, beraberindeki ekiple hastanenin acil servisini ve koridorlarını kontrol etti. Bekleyen hastaları gördükten sonra doktorların bulunduğu bölüme yönelen başkan, kapısı kilitli bir dinlenme odasına geldi. Kapıyı açtıran Pedreira, içeride biri kadın, diğeri erkek iki doktorla karşılaştı.
Başkan, doktorları nöbet sırasında cinsel ilişki yaşamakla suçladı. O anlar, denetime katılan kişiler tarafından kamerayla kaydedildi.

 

"ACİL SERVİS DOLU, SİZ BURADA SEVGİLİLİK YAPIYORSUNUZ"

Görüntülerde oldukça öfkeli olduğu görülen belediye başkanı, doktorlara tepki göstererek acil serviste hastaların beklediğini söyledi. Pedreira, "Bu yaptığınız kabul edilemez. Acil servis dolu, siz burada uyuyor, sevgililik yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Belediye başkanı, o gece hastanede üç doktorun nöbetçi olduğunu ancak denetim sırasında yalnızca birinin hastalara baktığını öne sürdü. İki doktorun hastaneden çıkarılmasını isteyen Pedreira, olay yerine polis çağrılmasını da talep etti.

 

BELEDİYE HASTANEYLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Yaşananların ardından Barreiros Belediyesi, hastanenin yönetiminden sorumlu Associação Beneficente João Paulo II adlı kuruluşla yapılan sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.
Belediye yönetimi, yeni bir ihale süreci tamamlanıncaya kadar hastanenin idaresini doğrudan üstleneceğini açıkladı. Kararın ardından sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin öncelikli olduğu belirtildi.

 

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