Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

Günde bazen bir, bazen de bir buçuk ton mantar topladığını belirten Yanıkkaya, "Bazen 02.00-03.00'lere kadar köyleri dolaşırız. Aşağı yukarı bir aydır mantar bolluğu var. Daha fazla da olabilir, kesilebilir de hava şartlarına göre. Ülkemizin her yerinde bol olduğu için fiyatlar biraz düşük. Aldığım mantarları toptancılara ulaştırıyorum.” diyerek köylülerden satın aldığı mantarları, toptancılara ulaştırdığını dile getirdi. Yanıkkaya bu mantarların ihracatı hakkında “İstanbul'da, büyük şehirlerimizde, iç pazarda satılıyor. Ben her türlü mantarı alıyorum, kanlıca, bolet, sığır dili, borazan, civciv bacağı gibi. İhracat yapan firmalara da gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.