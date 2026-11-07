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Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

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Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde bu yıl mevsim şartlarının etkisiyle ormanlarda yaşanan benzeri görülmemiş mantar bolluğu, yöre halkına adeta para bastıran dev bir gelir kapısı oldu.

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Foto - Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

Gün doğmadan Küre Dağları'nın eteklerine akın eden vatandaşlar, topladıkları kilolarca kanlıca ve diğer değerli mantar türlerini tüccarlara satarak aile bütçelerine büyük katkı sağladı. İstanbul ve iç pazardaki lüks restoranların yanı sıra ihracatçı firmalara da gönderilen bu şifa deposu mantarlar, köylülere günde binlerce lira kazandırıyor.

#2
Foto - Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yağışlı ve sıcak hava şartlarının etkisiyle doğada görülen mantar çokluğu, bölge halkı için adeta bir gelir kapısı haline geldi. Kilogramı 70 ile 80 lira arasında alıcı bulan kanlıca ve diğer mantar türleri, her gün yüzlerce köylünün ormana akın etmesini sağlıyor.

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Foto - Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

Toplanan tonlarca mantar, aile bütçelerine çok ciddi bir ekonomik katkı sunuyor. İlçede restoran işleten Bülent Yanıkkaya, akşam saatlerinde minibüsünün direksiyonuna geçerek Küre Dağları’nın eteklerindeki köyleri tek tek ziyaret ediyor ve köylünün gün boyu topladığı ürünleri satın alıyor.

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Foto - Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

Günde bazen bir, bazen de bir buçuk ton mantar topladığını belirten Yanıkkaya, "Bazen 02.00-03.00'lere kadar köyleri dolaşırız. Aşağı yukarı bir aydır mantar bolluğu var. Daha fazla da olabilir, kesilebilir de hava şartlarına göre. Ülkemizin her yerinde bol olduğu için fiyatlar biraz düşük. Aldığım mantarları toptancılara ulaştırıyorum.” diyerek köylülerden satın aldığı mantarları, toptancılara ulaştırdığını dile getirdi. Yanıkkaya bu mantarların ihracatı hakkında “İstanbul'da, büyük şehirlerimizde, iç pazarda satılıyor. Ben her türlü mantarı alıyorum, kanlıca, bolet, sığır dili, borazan, civciv bacağı gibi. İhracat yapan firmalara da gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

Sabahın erken saatlerinde başlayıp gün batımına kadar süren mantar toplama mesaisi, çevre ilçelerden gelen vatandaşların da katılımıyla büyük bir hareketliliğe sahne oluyor. Fırıncık köyünde yaşayan Sami Kaya, "Kır, bayır dolaşıyoruz. Havaya bağlı olarak her gün çıkmaya çalışıyoruz." şeklinde söyledi.

#6
Foto - Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

Eşi Güler Kaya ise iki kişi günde 40 kiloya yakın ürün topladıklarını belirterek şunları söyledi: "Sabah kalkıyoruz, kahvaltıyı yapar yapmaz ormana gidiyoruz. Ormanda eşimle mantar topluyoruz. Akşam mantarcı abi geliyor, alıyor. Her sene olmuyor ama bu sene çok mantar var. İki kişi günde 40 kiloya kadar mantar topladığımız oluyor."

#7
Foto - Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

Geçtiğimiz iki yıl boyunca bölgede mantar çıkmaması nedeniyle zorlanan köylüler, bu yılki bolluk sayesinde rahat bir nefes aldı.

#8
Foto - Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

Akdivan köyü sakinlerinden Kenan Sipahi, mantarın bölge için önemini, "Bu Allah'ın verdiği bir lütuf, köylüye de bir kazanç. Her türlü yemeği yapılabilir. Günde ortalama 100-120 kilogram topluyoruz, bazen 150 kilogramı buluyor. Gelip alıyorlar, köylü için çok güzel bir kazanç oluyor." diyerek anlattı.

#9
Foto - Her sabah ormandan bedava topluyorlar, altın gibi satıyorlar! Günlük gelirleri tam 12 bin TL

Halil Sipahi ise "İki sene mantar olmamıştı ama bu sene bol. Kanlıca mantarı zamanında toplarsan lezzetli bir mantardır." ifadelerini kullandı Kardeşiyle birlikte günde yaklaşık 10 saat boyunca ormanda mantar toplayan Hikmet Dana ise, "Günde yaklaşık 10 saatte 80 kilo mantar topladık. Kilosu 70-80 liraya satıyoruz. Toplamak için başka ilçelerden gelenler de var." diyerek elde attığı kazancı aktardı.

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Yorumlar

Yiğido

Bedava ama mantarı biliyorlar dağ bayır topluyorlar. Alanlar 5 dk alıyor keyifle GÜVENLE yiyor ÖLMÜYORLAR. Çünkü toplayanlar mantarı biliyorsa keyifli ticaret.
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