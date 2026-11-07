Cebinizde varsa sakın atmayın: Getirene 280 bin lira veiyorlar!
Monako prensliği tarafından 2007 yılında Prenses Grace Kelly adına sadece 20 bin adet basılan 2 euroluk madeni para, koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi.
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Monako prensliği tarafından 2007 yılında Prenses Grace Kelly adına sadece 20 bin adet basılan 2 euroluk madeni para, koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi.
Sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Prenses Grace Kelly'nin anısına hazırlanan 2 euroluk hatıra parası, sınırlı sayıda üretilmesiyle daha ilk günden koleksiyon piyasasının dikkatini çekti.
YALNIZCA 20 BİN ADET ÜRETİLDİ Toplam 20 bin adet basılan madeni para, aradan geçen yıllarda nadirliğiyle öne çıkan koleksiyon parçalarından biri haline geldi. Üretim sayısının oldukça düşük olması, bu özel tasarıma yönelik ilgiyi artıran en önemli etkenler arasında gösteriliyor. Özel hatıra parasını diğer 2 euroluk madeni paralardan ayıran en belirgin özellik, ön yüzünde yer alan Prenses Grace Kelly portresi. Prensesin profil görüntüsünün işlendiği tasarımda Monako ibaresi de bulunuyor.
KOLEKSİYONERLER PEŞİNE DÜŞTÜ Hem tarihi bir anlam taşıması hem de sınırlı sayıda basılması, madeni parayı sıradan bir ödeme aracının ötesine taşıyor. Bu özellikleri sayesinde uluslararası madeni para koleksiyoncularının ilgisini çekmeye devam ediyor.
GETİRENE 280 BİN TL VERİYORLAR Sınırlı üretim sayısı ve koleksiyonerlerden gelen talep, paranın piyasa değerini doğrudan etkiliyor. Uluslararası koleksiyon piyasasında 280 bin TL'ye kadar ulaşabilen fiyatlar, bu özel basımın neden bu kadar ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.
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