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Trafikte yeni uygulama! Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza yağdı

Bolu'da trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yayalara 108 TL para cezası kesildi.

13 Kasım 2018 Salı 12:25
Trafikte yeni uygulama! Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza yağdı

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya 108'er lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Yol, Su, Elektrik (YSE) Kavşağı'nda trafik ekipleri "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi.

Para cezası kesildi

Uygulamada kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya 108'er lira para cezası kesildi.

Yayaların kırmızı ışık ihlali ise polis kameraları tarafından kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, yaptığı açıklamada, trafik kurallarının sadece sürücüleri kapsamadığını, kuralların yayalar için de geçerli olduğunu belirterek, yayaların trafik kurallarına uymakla kendi güvenliklerini garanti altına alacağını ifade etti.

Amaçlarının yayaların trafik kurallarına uymalarını sağlamak olduğuna değinen Çalışkan, yaptıkları çalışma ile amaçlarının yayaların trafik kazalarına maruz kalmalarını önlemek olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 12:25
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  • yücelyücel17 dk önce
    Sömürün milleti sömürün yazıklar olsun size
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