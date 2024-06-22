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Gündem Trafikte yeni modeller türedi! Kaza yapıp kaçıyorlar
Gündem

Trafikte yeni modeller türedi! Kaza yapıp kaçıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-06-22 09:38:00 -
Trafikte yeni modeller türedi! Kaza yapıp kaçıyorlar

Maltepe'de seyir halindeki otomobil, daha önce kaza yapıp sürücüsünün olay yerinden kaçan araca çarptı.

Kaza, Maltepe ilçesi, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Fiat marka 34 FTF 832 plakalı araç sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Şahıs aracı yolun ortasında bırakarak olay yerinden kaçtı. Aynı istikamette seyir halindeki Ahmet Naim'in hakimiyetindeki Toyota marka 10 NM 049 plakalı otomobil yolun sol şeridinde daha önce kaza yapan araca çarptı.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç trafiğini kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan sürücü Ahmet Naim, "Seyir halindeyken normal hızla giderken bir baktım araç yolda durmuş. Fren yaptım ama direkt arabaya vurdum. Diğer aracın şoförü kaçıp gitmiş" dedi.

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