Trafikte yeni dönem! İhlal edenlere bin TL ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haftanın ilk gününde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Emniyet şeridini ihlal eden yandı

Araçlarında çakar bulunan sürücüler de tek tek durdurularak gerekli belgeleri kontrol edildi, emniyet şeridini kullanan sürücülere yeni yönetmeliğe göre bin 2 lira para cezası kesildi.

Emniyet şeridi ihlali yapan kadın sürücü: Emniyet şeridinde değildim

Emniyet şeridi ihlali yapan bir kadın sürücü "Emniyet şeridinde olduğumu iddia ediyorlar ama değildim. Çünkü bitmemişti şerit henüz yan şerit. Ve ben yan şeride geçmeye çalışıyordum. Kavacıktan bağlanıyorum. Mecburen yandan dönmeye uğraşıyorum" dedi.

Polisleri fark edince şeritten çıktı ama...

Trafik polisleri ise sürücüye kendilerini fark edince şerit değiştirdiğini söyleyerek bin 2 lira ceza kesti. Ceza kesilen başka bir sürücü ise havalimanına yetişmek için emniyet şeridine girdiğini söyledi.