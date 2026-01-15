Trafikte yeni dönem başlıyor: Cezalar katlandı, kurallar sertleşti!

TBMM Genel Kurulunda, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10 maddesi daha kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte trafikte kuralları ihlal edenlere yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı. Özellikle ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmaya devam edenlere ise 200 bin lira idari para cezası verilecek. Ayrıca, aracını başkasına kullandıran işletenlere de tescil plakası üzerinden 40 bin lira ceza kesilecek.

SALDIRGAN SÜRÜCÜLERE VE ISrarLI TAKİBE AĞIR DARBE

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden veya araçtan inen sürücüler için yeni yaptırımlar getirildi. Bu kişilere 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak. Otoyollarda ters istikamette araç sürenler veya trafiği keyfi olarak engelleyenler ise 90 bin lira ceza ödeyecek. Bu sürücülerin belgeleri de 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten menedilecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI 25 BİN LİRA OLDU

Alkollü araç kullananlara yönelik cezalar 700 liradan 25 bin liraya yükseltildi. İhlalin ikinci kez tekrarı halinde ceza 50 bin liraya, üçüncü ve sonraki tekrarlarda ise 150 bin liraya çıkacak. Uyuşturucu madde etkisinde araç sürdüğü tespit edilenlere ise 150 bin lira ceza verilerek ehliyetleri iptal edilecek. Alkol veya uyuşturucu testi yaptırmayı reddeden sürücülere de 150 bin lira ceza kesilerek ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak.

KIRMIZI IŞIK VE HIZ İHLALİNDE KADEMELİ CEZA

Kırmızı ışık ihlali yapanlara 5 bin lira ceza verilecek ancak bu ihlal tekrarlandığında cezalar 80 bin liraya kadar kademeli olarak artacak. Hız sınırını aşanlara ise ihlal miktarına göre 2 bin liradan 30 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Yerleşim yerinde hızı 66 km/saat ve üzerinde aşanların ehliyetine 90 gün el konulacak. Ayrıca polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçanlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE UYMAYANA YAPTIRIM

Cankurtaran, itfaiye ve diğer acil durum araçlarına yol vermeyen sürücülere yönelik cezalar da artırıldı. Bu araçların ilerlemesini engelleyen sürücülere 46 bin lira para cezası verilecek ve ehliyetleri 30 gün geri alınacak. Diğer geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemenin cezası ise 150 bin lira olarak belirlendi.