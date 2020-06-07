  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trafikte tehlikeli hareketler: Direksiyonu bırakıp kapıyı açtı

Antalya’da trafikte seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp kapıyı açarak şov yapan sürücü, görenleri dehşete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:43:37 -
Trafikte tehlikeli hareketler: Direksiyonu bırakıp kapıyı açtı

Antalya’da trafikte seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp kapıyı açarak şov yapan sürücü, görenleri dehşete düşürdü.


Antalya’da karayolunda trafikte seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp direksiyonu bırakarak kapıyı açan ve kendisini cep telefonuyla görüntüleyen diğer araca şov yapan kamyonet sürücüsü kendini ve trafiği tehlikeye düşürdü. O anları cep telefonuna kaydeden diğer sürücü, "Yok böyle bir şey, direksiyonu kim tutuyor acaba" dedi.


Şov yapan sürücü, el sallayarak tekrar aracına bindi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı