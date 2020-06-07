Trafikte tehlikeli hareketler: Direksiyonu bırakıp kapıyı açtı

Antalya’da trafikte seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp kapıyı açarak şov yapan sürücü, görenleri dehşete düşürdü.

Antalya’da karayolunda trafikte seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp direksiyonu bırakarak kapıyı açan ve kendisini cep telefonuyla görüntüleyen diğer araca şov yapan kamyonet sürücüsü kendini ve trafiği tehlikeye düşürdü. O anları cep telefonuna kaydeden diğer sürücü, "Yok böyle bir şey, direksiyonu kim tutuyor acaba" dedi.

Şov yapan sürücü, el sallayarak tekrar aracına bindi.