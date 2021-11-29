Trafikte sürücünün yüzüne tükürmüştü! Şarkıcı Irmak Arıcı'dan bomba itiraf

Şarkıcı Irmak Arıcı, geçtiğimiz aylarda trafikte bir sürücüyle birbirine girdi. Tartışmanın dozunun artmasıyla Arıcı, Karaarslan'ın yanına gelerek yüzüne tükürmüştü. Yol verme polemiğinin büyümesiyle karşısındaki kişiye tüküren şarkıcı "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" şeklinde ifadeler kullanmış ve Kararslan'ın kolunu sıkarak tehditler savurmuştu.

Yaptığı hareket ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen isim, uzun bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Geçtiğimiz gün, Number One Türk FM’de yayınlanan radyo programına konuk olan Irmak Arıcı konu hakkında sessizliğini bozdu.

"Psikolojim bozuldu!"

Daha önce "Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Mobese görüntülerini aldık, inceleniyor. İzlediğiniz, görüntülerin sadece son bölümü. Yasal süreci başlattık." şeklinde konuşan Arıcı, katıldığı programda "Gerçekten çok üzücü bir olay yaşadım. O olay görüldüğü gibi değildi. Bana yapılan ağır hakaret ve taciz sonrasında karşıya verdiğim tepkiydi. Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden. Çok üzüldüm ve çok yıprandım" diyen Arıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yalnız başına ayakta durmaya çalışan bir genç kız olarak başıma böyle bir olay gelince çok korktum ve psikolojim bozuldu. Eve kapandım, günlerce çıkamadım. Bırakın açıklamayı, korkudan camdan dışarı bakamadım. Hal böyle olunca beni tek taraflı yargıladılar, bu beni daha da üzdü."

Ne olmuştu?

Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden biriyle tartıştı. Tartışmanın şiddeti artınca ünlü şarkıcı, sürücünün yüzüne defalarca kez tükürdü. Olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, skandal hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan sürücü, "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" şeklinde konuştu.