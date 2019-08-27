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Trafikte satırlı tehdide ceza!

Muğla’da, araçtan aldığı satırla başka sürücüyü tehdit eden kişi görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yakalandı, para cezasına kesildi.

27 Ağustos 2019 Salı 14:20
Trafikte satırlı tehdide ceza!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde araçtan aldığı satırla başka sürücüyü tehdit ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheliye para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında 48 ABS 712 plakalı otomobilden elinde satırla inen kişinin, minibüs sürücüsünü tehdit ettiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün H.B.G. (26) olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliye "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan para cezası uygulandı.

Otomobilde yapılan aramada satır bulunamadı.

Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta duran otomobilden satırla inen şüphelinin yanındaki minibüse doğru yürümesi, sürücüyle konuştuktan sonra satırla aracına binmesi yer alıyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:20
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı
  4. para cezası

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