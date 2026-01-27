Trafikte önce darp etti sonra döner bıçağı ile kovaladı! Öyle bir ceza yedi ki…

  • İSTANBUL
Trafikte tartışmalar bitmiyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, tartıştığı kişiyi önce demir sopayla darp etti, ardından döner bıçağıyla kasap dükkanına kadar kovaladı. Olay sonrası yakalanan sürücüye 35 bin 919 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu.

Trafikte yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden İ.K. (29), aracından aldığı demir sopayla diğer sürücünün ayaklarına vurarak darp etti. Hızını alamayan şahıs, daha sonra aracının bagajından çıkardığı döner bıçağıyla diğer sürücüyü bir kasap dükkanına kadar kovaladı. Araç içerisinde bulunan ve saldırganın yakını olduğu değerlendirilen bir kadının sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kaldı.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, 35 FA 0333 plakalı araç sürücüsünün İ.K. olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen şahsın, görüntülerdeki trafik ihlallerini kendisinin gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

OLAY SÜRÜCÜYE PAHALIYA PATLADI

Sürücü İ.K. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak, kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak başta olmak üzere toplam 7 ayrı maddeden 35 bin 919 TL idari para cezası uygulandı. Ceza puanının dolması nedeniyle şahsın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi. Ayrıca gözaltına alınan şahıs hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

