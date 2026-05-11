Trafikte müthiş tablo! Ağır cezalar gelince işlem sayısı geriledi!

Alican Öztekin
Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından 27 Şubat-30 Nisan'da işlem gören araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında geriledi

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından trafikteki kural ihlalleri azaldı. 27 Şubat-30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı yüzde 21,6 düştü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Şubat ile 30 Nisan arasındaki istatistikleri geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdı.

Bu süreçte Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı, geçen yıla göre yüzde 4,5 arttı. Kurallara uyumun yükselmesiyle işlem yapılan araç sayısı ise yüzde 21,6 oranında geriledi.

 

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde de azalma görüldü. Geçen yıla kıyasla "makas atma" yüzde 92,6, "takograf ihlali" yüzde 78,2, "drift" yüzde 62,1 ve "hız ihlali" yüzde 58,7 oranında azaldı.

"Dur" ihtarına uymama eylemleri yüzde 51,8, "kask kullanmama" yüzde 32,4 oranında azalış gösterdi.

Belgesiz araç kullanımı yüzde 31,4, seyir halinde cep telefonu kullanımı yüzde 27,8 oranında düştü.

Ehliyetine el konulduğu halde araç kullananlarda yüzde 25,5, ters yön ihlalinde ise yüzde 20,7 düşüş görüldü.

Yorumlar

Elhamdulillah

Rabbim tüm devlet büyüklerimiz ve emeği geçen herkesten razı olsun amin

Vahap

Eyvallah tamam da kıytırık olaylardan dolayı da astronomik cezalar yazılmasın.
