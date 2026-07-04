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Yerel Trafikte kavganın bedeli ağır oldu! Sürücüye ibretlik ceza!
Yerel

Trafikte kavganın bedeli ağır oldu! Sürücüye ibretlik ceza!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul Bahçelievler’de "araca saldırı" gerçekleştiren sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı 60 gün trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "araca saldırı" konulu görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olayın Bahçelievler’de meydana geldiği belirlenirken, araç sürücüsü E.E. ekipler tarafından tespit edildi.

Sürücü E.E.‘ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi kapsamında toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Öte yandan, sürücü E.E., hakkında adli işlem yapılması için emniyete gönderildi.

 

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