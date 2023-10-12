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Yaşam Trafikte kadın maganda dehşeti kamerada
Yaşam

Trafikte kadın maganda dehşeti kamerada

Yeniakit Publisher
2023-10-12 12:31:00 -

İstanbul Levent’te bir kadın, trafikte aracıyla kendisine çarpmak üzere olan bir başka kadını uyarınca kadın maganda sürücü tarafından aracının içinde darp edildi.

Levent’te bir kadın, trafikte aracıyla kendisine çarpmak üzere olan bir başka kadını uyarınca kadın maganda sürücü tarafından aracının içinde darp edildi. Araçta çocuğuyla birlikte dehşeti yaşayan talihsiz kadın, dakikalarca küfür ve tehditlerle birlikte şiddet gördü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, maganda kadın polis tarafından yakalandı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla yolculuk yapan Banu Sönmez (36) yol yapım çalışmasından dolayı yoğun olan trafikte yavaş bir şekilde ilerlemeye başladı. Ardından Banu Sönmez, 06 BFY 654 plakalı aracın kendi sağından geçerken aracına sürttüğünü düşünerek aracından indi. 

“Uyanıklık yapmayın” dedi, saldırıya uğradı

Bunun üzerine Sönmez diğer araçtaki kadına, “Dikkat edin, arabama çarpıyordunuz, ayrıca bu kadar insan trafikte araçlarıyla bekliyor, uyanıklık yapıp sağdan trafik kurallarını ihlal ederek araya girmeye çalışıyorsunuz” dedi. Kadının hakaret ve küfür içeren cevaplarının ardından Sönmez aracına bindi. Talihsiz kadın aracına binip ilerlemeye başladığı esnada maganda açık olan camdan yumruk vurarak saldırmaya başladı. Banu Sönmez’i araç içine sıkıştırarak yumruklarla darp eden kadını, çevredeki sürücüler güçlükle ayırdı.

Kadın maganda dehşeti yaşattı

Yanında bulunan küçük çocuğuyla birlikte adeta dehşeti yaşayan Sönmez, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden kadının şikayetinin ardından çalışma başlatan polis, maganda kadını kısa sürede tespit ederek yakaladı. Yaşananlar diğer araç sürücülerinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

“Kadın beni kapıya sıkıştırdı”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Banu Sönmez şunları söyledi:
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“Ben bugün çocuğumu alıp okuldan eve dönerken bir kadın maganda tarafından darp edildim. Gültepe’de yol göçtüğü için çok trafik vardı. O sırada alt geçitten giderken sağdan gelen bir kadın sürücü, benim arabama sürtüyordu. Ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Herkes bekliyorsa siz de beklemelisin dedim. Bana küfür ve hakaret etti. Trafik açıldığında ben seyir halindeyken o kadın, hiç beklemediğim bir anda camımdan bana yumruk attı. Dakikalarca darp edildim. Kadın beni kapıya sıkıştırdı. Çocuğum ayrı ben ayrı korktum. Kendi yaptığı suç olmasına rağmen benim evladımın yanında darp ediyor. Bana hiç kendimi savunma şansı vermedi. Çok büyük korku yaşadık. 112’yi arayıp şikayetimi belirttim. Karakola da gittim ve sonuna kadar hakkımı arayacağım. Bu kadının psikolojisi bozuk. Bana bu şekilde davranamaz ve darp edemez. Yanında çocuğu varken ve en savunmasız anında bu anları yaşatamaz. Ben ameliyatlıyım. Ellerimde hâlâ onun tırnak izleri var. Arabamın içinde darp edildim. Sonuna kadar şikayetçiyim. Cezasını çekmeli.”

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