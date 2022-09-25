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Yaşam Trafikte insanlığı utandıran anlar! Uyarılara kulak asmadı yoluna devam etti
Yaşam

Trafikte insanlığı utandıran anlar! Uyarılara kulak asmadı yoluna devam etti

Antalya'da yeni doğan bebek taşıyan ambulansa, havalimanına turist götüren midibüs sürücüsünün yol vermediği anlar tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:42:00 -
Trafikte insanlığı utandıran anlar! Uyarılara kulak asmadı yoluna devam etti

Antalya'da hastaneye yeni doğan bebek nakleden ambulansa, havalimanına turist götüren midibüs sürücüsü tarafından yol verilmedi. Trafikte utandıran anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Antalya- Manavgat karayolunda edinilen bilgiye göre yeni doğan bebek nakleden bir acil yardım ambulansına D-400 karayolunda havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi.

Midibüs şoförü anonsa kulak asmadı

Kameraya yansıyan görüntüde sol şeritte seyreden midibüs sürücüsünün siren çalan ambulans tarafından anons yapılmasına rağmen yoluna devam ettiği görüldü. Midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün '818 yolu aç' diye uyarılar yaptığı duyuldu.

Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.

Sağlıkçılar tepki gösterdi

Duruma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren sağlıkçılar ise, "Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde görevini icra eden acil yardım ambulansı, Antalya-Manavgat karayolu üzerinde yeni doğan nakli yaparken bu görüntülere maruz kaldı. Gerekli adli ve idari cezalar ivedilikle uygulanmalıdır!" sözlerine yer verdi.

 

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