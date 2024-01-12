Trafikte herkesin canını tehlikeye attı! Yolcu koltuğuna geçip ayaklarıyla direksiyonu kontrol etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücü koltuğundan kalkıp yolcu koltuğuna geçen şahıs, ayaklarıyla direksiyonu kontrol etti. Tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kayda alan şahıs, o anları sosyal medyada paylaştı.

D-650 kara yolu Güneşler Mahallesi Karasu yolunda akıllara durgunluk veren olay yaşandı. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, seyir halindeki hafif ticari araçta yolcu koltuğuna geçip direksiyonu ayaklarıyla kontrol etti. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını tehlikeye atan şahıs, o anları cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Şahıs tehlikeli yolculuğunu sosyal medyada, "Sen alışmışsın iki elle direksiyon tutanlara. Ben rahatta kullanınca şaşırdın tabii" ifadeleriyle paylaştı. Polis ekipleri bu görüntülere ilişkin inceleme başlattı.