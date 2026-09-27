Trafikte en agresif ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Trafikte korna, ani manevralar, yakın takip ve sürücüler arasındaki gerilim dünyanın pek çok ülkesinde seyahat deneyimini etkiliyor. Uluslararası araç kiralama platformu DiscoverCars.com, farklı ülkelerde araç kullanan tatilcilerin deneyimlerinden hareketle sürüş alışkanlıklarını inceleyen bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmada sürücülerin trafikte karşılaştığı rahatsız edici davranışlar değerlendirilirken Türkiye de agresif sürüş başlığında öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Direksiyondaki gerilimin sebebi sadece trafik değil

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, trafikte yaşanan gerilimin yalnızca aşırı hız, yoğunluk veya uzun bekleme süreleriyle açıklanamayacağı oldu.

Çalışmada sürücülerin gündelik davranışlarının yolculuk deneyimini doğrudan etkilediğine dikkat çekildi. Küçük görülen bir trafik kuralı ihlalinin veya diğer sürücülere yönelik saygısız bir davranışın bile güvenlik ve sürüş konforu üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturabileceği belirtildi.

Türkiye listede

Araştırmada agresif sürücülerle karşılaşma oranları ülkelere göre şöyle sıralandı:

İtalya yüzde 23, İngiltere yüzde 11, ABD yüzde 9, Fransa yüzde 5, Avustralya yüzde 5, Türkiye yüzde 4 ve İspanya yüzde 4.

Verilere göre incelenen ülkeler arasında İtalya yüzde 23 ile açık ara en yüksek orana sahip olurken, Türkiye yüzde 4'lük oranla İspanya ile aynı seviyede yer aldı.

Sürücü davranışları yolculuğu doğrudan etkiliyor

Araştırma, yabancı bir ülkede araç kullanırken yalnızca trafik kurallarını bilmenin yeterli olmadığına da dikkat çekiyor. Ülkeden ülkeye değişebilen sürüş kültürü, sürücülerin birbirlerine karşı davranışları ve trafik alışkanlıkları yolculuğun konforunu önemli ölçüde etkileyebiliyor.

Çalışmanın sonuçları, trafikte güvenliğin yalnızca hız sınırlarına uymaktan ibaret olmadığını; sürücülerin birbirlerine karşı daha dikkatli ve saygılı davranmasının da yol güvenliğinin önemli unsurlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.