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Dünya O Avrupa ülkesinde boş tabaklı isyan! 500 bin kişi gıda yardımına muhtaç
Dünya

O Avrupa ülkesinde boş tabaklı isyan! 500 bin kişi gıda yardımına muhtaç

Yeniakit Publisher
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O Avrupa ülkesinde boş tabaklı isyan! 500 bin kişi gıda yardımına muhtaç

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gıda yardımına duyulan ihtiyacın artması ve yardım kuruluşlarının kaynaklarının azalması boş tabaklarla protesto edildi...

Belçika’da gıda yardımına başvuranların sayısı artarken, yardım kuruluşları da azalan kaynaklar nedeniyle taleplere yetişmekte zorlanıyor.

 

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, gıda yardımı kuruluşu "Restos du Coeur"ün çağrısıyla Brüksel merkezindeki Kraliyet Meydanı ile Adalet Sarayı arasında uzanan Regence Caddesi'nde ellerinde boş beyaz tabaklarla toplanan göstericiler siyah giyindi.

Organizatörler, Belçika’da yaklaşık 500 bin kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

 

Belçika Sosyal Hizmetler Federasyonu bünyesindeki Gıda Yardımı Koordinasyonunun koordinatörü Brigitte Grisar, "Durum sürdürülemez. Her iki kuruluştan biri taleplere yetişemediğini söylüyor." dedi.

 

Restos du Coeur Belçika Federasyonu Direktörü Patrick Dejace de yardıma ihtiyaç duyanların daha uzun süre kuyrukta beklediğini, dağıtılan gıda paketleri ve öğünlerin ise küçüldüğünü söyledi.

Eylemciler, temel ihtiyaç ürünlerinin satın alınması için ayrılan federal bütçenin 2025'teki 27 milyon avrodan 2026'da 15 milyon avroya düştüğünü ifade etti.

 

Yardım kuruluşları, ihtiyaç artarken kaynakların azalmasının gıda dağıtımını daha da zorlaştırdığını vurguluyor.

Yardım kuruluşlarına göre kira, enerji ve sağlık giderleri karşısında geliri yetersiz kalan daha fazla kişi gıda yardımına başvuruyor.

Belçika’da işsizlik ödeneğinin süresini sınırlandıran yeni düzenleme nedeniyle 2026’da ödenek hakkını kaybeden bazı kişilerin de gıda yardımına başvurduğu kaydediliyor.

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Yorumlar

Murat tok

Azmış.Türkiye de en az beş katı var.
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