Kırmızı Masa’nın konuğu Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan! Akit TV'de açıklamalarda bulunuyor
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Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa'nın konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan açıklamalarda bulunuyor.
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmesi Kırmızı Masa'da Muharrem Coşkun’un soruyor Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan cevaplıyor.
Arıkan'ın Akit TV'ye özel açıklamaları şöyle:
Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=6Nu3Zb3ssUo
Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.