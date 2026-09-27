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Yaşam Korku dolu anlar! Yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaptı
Yaşam

Korku dolu anlar! Yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan tamperli yük kamyonu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda yola çıkan eşek kazaya neden oldu.

 

Edinilen bilgilere göre kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan Iğdırlı M. T. yönetimindeki tamperli yük kamyonu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan sürücü M. T., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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