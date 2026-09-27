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Siyaset Kılıçdaroğlu, Abant’ta sabah yürüyüşünde
Siyaset

Kılıçdaroğlu, Abant’ta sabah yürüyüşünde

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Kılıçdaroğlu, Abant’ta sabah yürüyüşünde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Bolu’daki Abant Gölü Milli Parkı’nda sabah saatlerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Bolu’daki Abant Gölü Milli Parkı’nda sabah saatlerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, partililerle birlikte göl kenarında yürüyüş yaparak günün ilk saatlerini Abant’ta geçirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abant Gölü Milli Parkı’ndaki otelde 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen CHP TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Dün basına açık toplantıda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, gün boyu süren programda partililerle değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, bugün ise sabah saatlerinde partililerle birlikte Abant Gölü kenarında yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yürüyüşün ardından TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

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